ФСБ задержала на админгранице с Крымом двух украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали на пунктах пропуска двух граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает УНН.
Украинцев задержали на пунктах пропуска Джанкой и Армянск.
"Сотрудником пограничного контроля выявлен гражданин Украины 1991 г.р. При проверке документов иностранца контроллеру стало известно, что 26-летний мужчина объявлен в федеральный розыск по инициативе органов внутренних дел города Севастополь ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинец подозревается в похищении дорогой золотой цепочки, которую он сорвал с потерпевшей, а затем скрылся с места происшествия и позднее уехал из Крыма в Украину.
Подозреваемому грозит уголовное преследование в соответствии с ч.1 ст.161 УК РФ, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, в пункте пропуска Армянск была задержана гражданка Украины.
"В процессе оформления документов гражданки Украины сотрудник управления установил, что предъявитель с недавнего времени объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.303 УК РФ " фальсификация доказательств ", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что украинка предоставила в органы ФМС ложные сведения и фиктивные документы для получения российского гражданства.
Оба задержанных переданы правоохранителям, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия.
Как сообщал УНН, 15 марта в Феодосии сотрудники ФСБ арестовали крымского татарина .