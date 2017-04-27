ФСБ затримала 12 бойовиків терористичної організації у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Калінінграді Федеральна служба безпеки Росії затримала дванадцять бойовиків терористичної організації "Ісламський джихад - джамаат моджахедів", передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Зазначається, що вихідці з Середньої Азії, можливо, причетні до вербування до терористичної організації.
Спецслужби також встановили лідера осередку, який розшукувався в Узбекистані за злочини екстремістської спрямованості. За даними правоохоронних органів, він вербував жителів Калінінградської області, в тому числі вихідців з Центральної Азії, в інтересах емісарів угруповання "Ісламський джихад - джамаат моджахедів".
Повідомляється, що затриманий дає свідчення і про участь своїх родичів в діяльності міжнародних терористичних організацій.
Найближчим часом планується вислати затриманих іноземців в країну, з якої вони прибули. Там їх судитимуть за тероризм.
Як повідомляв УНН, у Росії затримали імовірного організатора вибуху в Петербурзі.