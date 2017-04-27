ФСБ задержала 12 боевиков террористической организации в России
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Калининграде Федеральная служба безопасности России задержала двенадцать боевиков террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке к террористической организации.
Спецслужбы также установили лидера организации, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки "Исламский джихад - джамаат моджахедов".
Сообщается, что задержанный дает показания и об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций.
В ближайшее время планируется выслать задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.
Как сообщал УНН, в России задержали предполагаемого организатора взрыва в Петербурге.