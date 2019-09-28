ФСБ РФ затримала три північнокорейські кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У п'ятницю Росія затримала три північнокорейських риболовецькі шхуни і їх екіпажі, які займалися незаконним видобутком в російських водах. Про це повідомляє російська редакція видання "Голос Америки", та зазначає, що це другий подібний інцидент за два тижні, інформує УНН.
"Це рідкісний приклад конфронтації між Північною Кореєю і Росією", - пише видання.
Так, російські прикордонники затримали кораблі з 262 моряками на борту в водах, які Москва вважає своєю винятковою економічною зоною. На кадрах, опублікованих ФСБ РФ, видно, як прикордонники піднімаються на судна в бронежилетах. Повідомляється, що на шхунах виявлено велику кількість риби.
Кремль заявив, що цей інцидент не зашкодить його відносинам з Пхеньяном.
Раніше ФСБ РФ повідомило, що один з затриманих північнокорейських моряків, які напали на прикордонників Росії - помер.