ФСБ РФ задержала три северокорейских корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В пятницу Россия задержала три северокорейских рыболовецкие шхуны и их экипажи, которые занимались незаконной добычей в российских водах. Об этом сообщает российская редакция издания "Голос Америки", и отмечает, что это второй подобный инцидент за две недели, передает УНН.
“Это редкий пример конфронтации между Северной Кореей и Россией”, — пишет издание.
Так, российские пограничники задержали корабли с 262 моряками на борту в водах, которые Москва считает своей исключительной экономической зоной. На кадрах, опубликованных ФСБ РФ, видно, как пограничники поднимаются на суда в бронежилетах. Сообщается, что на шхуне обнаружено большое количество рыбы.
Кремль заявил, что этот инцидент не повредит его отношениям с Пхеньяном.
Ранее ФСБ РФ сообщил, что один из задержанных северокорейских моряков, напали на пограничников России — умер.