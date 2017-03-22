ФСБ РФ незаконно отримувала інформацію від польської контррозвідки – міністр оборони Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Завдяки угоді між Службою військової контррозвідки Польщі і ФСБ РФ, укладеній у 2010 році, росіяни незаконно отримували важливу інформацію безпекового характеру. Про це в інтерв’ю тижневику Gazeta Polska заявив міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич, передає УНН.
За його словами, представники ФСБ РФ “отримували важливу інформацію на тему функціонування польської системи безпеки”.
“Це було нелегально, це був злочин, спрямований проти безпеки польської держави”, — заявив міністр.
Він наголосив, що угода передбачала спільні дії проти загроз для будь-якої зі сторін.
“З російського погляду вона могла також включати в себе дії НАТО, яку Росія вважає своєю головною загрозою”, — сказав А.Мацеревич, наголосивши, що “Північноатлантичний альянс для Польщі важливіший за будь-які зобов’язання перед РФ”.
Нагадаємо, угода про співпрацю між Службою військової контррозвідки Польщі та ФСБ Росії була укладена у квітні 2010 року, відразу після авіакатастрофи під Смоленськом, у якій загинув польський президент Лех Качинський та низка високопосадовців країни.
А.Мацеревич звинуватив у її появі нинішнього главу Євроради Дональда Туска, який на той час очолював уряд Польщі. Міністр заявив, що «Д.Туск уклав незаконну угоду з Володимиром Путіним на шкоду Польщі і за це він повинен нести кримінальну відповідальність».