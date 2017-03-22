ФСБ РФ незаконно получала информацию от польской контрразведки - министр обороны Польши

По его словам, представители ФСБ РФ "получали важную информацию на тему функционирования польской системы безопасности".

"Это было нелегально, это было преступление, направленное против безопасности польского государства", - заявил министр.

Он отметил, что соглашение предусматривало совместные действия против угроз для любой из сторон.

"С российской точки зрения она могла также включать в себя действия НАТО, которое Россия считает своей главной угрозой", - сказал А.Мацеревич, подчеркнув, что "Североатлантический альянс для Польши важнее любых обязательств перед РФ".

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России было заключено в апреле 2010 года, сразу после авиакатастрофы под Смоленском , в которой погиб польский президент Лех Качиньский и ряд высших должностных лиц страны.



А.Мацеревич обвинил в его появлении нынешнего главу Евросовета Дональда Туска, который в то время возглавлял правительство Польши. Министр заявил, что «Туск заключил незаконную сделку с Владимиром Путиным в ущерб Польше и за это он должен нести уголовную ответственность».