ФСБ РФ незаконно получала информацию от польской контрразведки - министр обороны Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Благодаря соглашению между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ РФ, заключенному в 2010 году, россияне незаконно получали важную информацию в сфере безопасности. Об этом в интервью еженедельнику Gazeta Polska заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, передает УНН.
По его словам, представители ФСБ РФ "получали важную информацию на тему функционирования польской системы безопасности".
"Это было нелегально, это было преступление, направленное против безопасности польского государства", - заявил министр.
Он отметил, что соглашение предусматривало совместные действия против угроз для любой из сторон.
"С российской точки зрения она могла также включать в себя действия НАТО, которое Россия считает своей главной угрозой", - сказал А.Мацеревич, подчеркнув, что "Североатлантический альянс для Польши важнее любых обязательств перед РФ".
Напомним, соглашение о сотрудничестве между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России было заключено в апреле 2010 года, сразу после авиакатастрофы под Смоленском , в которой погиб польский президент Лех Качиньский и ряд высших должностных лиц страны.
А.Мацеревич обвинил в его появлении нынешнего главу Евросовета Дональда Туска, который в то время возглавлял правительство Польши. Министр заявил, что «Туск заключил незаконную сделку с Владимиром Путиным в ущерб Польше и за это он должен нести уголовную ответственность».