фсб планує в росії теракти з масовими жертвами серед цивільних – Данілов

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"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", – написав Данілов.

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Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві доньки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби.