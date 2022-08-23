фсб планує в росії теракти з масовими жертвами серед цивільних – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. фсб рф може організувати в російських містах низку терактів з масовими жертвами серед цивільних. Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
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"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", – написав Данілов.
Нагадаємо
Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві доньки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби.