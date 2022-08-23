фсб планирует в россии теракты с массовыми жертвами среди гражданских – Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. фсб рф может организовать в российских городах ряд терактов с массовыми жертвами среди гражданских. Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"На россии падает поддержка войны. кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация фсб серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от россии, не воюет с мирным населением", – написал Данилов.
Напомним
Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы.