фсб планирует в россии теракты с массовыми жертвами среди гражданских – Данилов

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"На россии падает поддержка войны. кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация фсб серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от россии, не воюет с мирным населением", – написал Данилов.

Напомним

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы.