ФСБ намагалася завербувати українського митника - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. До правоохоронців звернувся інспектора одного з підрозділів Державної митної служби України і повідомив, що його намагалися завербувати співробітники спецслужби країни-агресора. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
“Контррозвідники СБУ викрили чергову провокацію російських спецслужб, спрямовану на дискредитацію діючих працівників українських контролюючих органів під час приватних візитів до країни-агресора”, — йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що у вересні цього року представники ФСБ РФ незаконно затримали інспектора одного з підрозділів Державної митної служби України під час перетину українсько-російського кордону на пункті пропуску “Шебекіно”. У ході огляду особистого автотранспорту українського громадянина у нього були виявлені в багажі нібито товари подвійного призначення.
Українця помістили до ізолятора тимчасового тримання та впродовж двох діб намагались схилити до визнання факту вчинення ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 Кримінального кодексу РФ (контрабанда сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіаційних джерел, ядерних матеріалів, вогнепальної зброї...).
Провокативну ситуацію представники ФСБ планували використати для проведення інформаційної кампанії для штучного “очорнення” представників українських владних інститутів. Проте, через відсутність будь-яких реальних доказів протиправної діяльності, українського громадянина було звільнено з-під варти.
Після повернення в Україну митник повідомив СБУ про факт затримання російськими спецслужбами.
Нагадаємо, до правоохоронців звернулася жителька Хмельниччини, яка повідомила, що на лінії розмежування на території Луганської області її намагалися завербувати представники спецслужб РФ.