ФСБ намагалася завербувати двох жителів Луганщини - СБУ

Двоє мешканців селища Мілове планували відвідати родичів у Ростовській області. Після перетину державного кордону вони були затримані прикордонниками ФСБ. Представники російської спецслужби вимагали від українців зізнання у начебто підготовці диверсій на території РФ. Під час допитів до затриманих, традиційно для дій російських спецслужб, застосовували психологічний та фізичний тиск.

Дві доби українських громадян тримали в камері слідчого ізолятора без води та їжі. Після цього представники ФСБ стали схиляти бранців до конфіденційної співпраці, обіцяючи відпустити одразу після підписання відповідного зобов’язання. У разі відмови вони погрожували, зокрема, унеможливити контакти з родичами, які мешкають на території РФ. Від чоловіків вимагали збирати інформацію про особовий склад правоохоронних органів, дислокованих на території Луганщини.

Після повернення в Україну громадяни відразу повідомили СБУ про свої контакти з іноземною спецслужбою і надали детальні свідчення про обставини вербування.

У СБУ зауважили, що у поточному році на Луганщині виявлено близько трьох десятків громадян, які стали об’єктами вербування з боку ФСБ при перетині держкордону або під час перебування на території РФ.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України викрили спробу залучення жителя Маріуполя до конфіденційного співробітництва на користь російських спецслужб.