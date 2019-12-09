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ФСБ пыталась завербовать двух жителей Луганской области - СБУ

ФСБ пыталась завербовать двух жителей Луганской области - СБУ

Киев  •  УНН

 • 9695 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. К правоохранителям обратились двое жителей Луганской области, и сообщили, что их пытались завербовать сотрудники вражеской спецслужбы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Двое жителей поселка Меловое планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения государственной границы они были задержаны пограничниками ФСБ. Представители российской спецслужбы требовали от украинцев признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ. Во время допросов к задержанным, традиционно для действий российских спецслужб, применяли психологическое и физическое давление.

Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории РФ. От мужчин требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганской области.

По возвращении в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и предоставили подробные показания об обстоятельствах вербовки.

В СБУ отметили, что в текущем году в Луганской области обнаружено около трех десятков граждан, ставших объектами вербовки со стороны ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку привлечения жителя Мариуполя к конфиденциальному сотрудничеству в пользу российских спецслужб.

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