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ФРС США змінила прогноз щодо рівня ВВП та безробіття в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Федеральна резервна система США поліпшила прогнози по безробіттю і ВВП, а також зберегла прогноз по інфляції в 2020 році. Про це повідомляється на сайті регулятора, пише УНН.

ФРС США змінила прогноз щодо рівня ВВП та безробіття в країні

Прогноз ВВП на 2020 рік був поліпшений з вересневого прогнозу по падінню на 3,7% до падіння на 2,4%. На 2021 рік прогноз зростання був скорегований з 4% до 4,2%.

Крім того, були внесені зміни в дані по безробіттю. Якщо у вересневий прогноз склав 7,6%, то тепер його знизили до 6,7%. На 2021 рік показник змінили з 5,5% до 5%.

При цьому прогноз інфляції на 2020 рік не змінився і залишився на рівні 1,2%, а на наступний рік був скорегований з 1,7% до 1,8%. Прогноз по базовій інфляції (за вирахуванням сезонних коливань) на поточний рік був знижений до 1,4% з 1,5%, а на 2021 рік — підвищено до 1,8% з 1,7%.

У пресслужбі регулятора також повідомили, що ФРС має намір продовжити викуп активів на суму не менше 120 млрд доларів в місяць до забезпечення істотного прогресу в сфері зайнятості та інфляції.

“Федеральна резервна система продовжить збільшувати на своєму балансі обсяги держоблігацій на суму не менше ніж на 80 мільярдів доларів в місяць і цінних паперів, забезпечених іпотекою, принаймні на 40 мільярдів доларів в місяць”, — пояснюється в повідомленні.

Довідка: Федеральна резервна система (Federal Reserve System, ФРС, Федеральний резерв, FED) — спеціально створене 23 грудня 1913 року незалежне федеральне агентство для виконання функцій центрального банку і здійснення централізованого контролю над комерційною банківською системою Сполучених Штатів Америки.

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