ФРС США изменила прогноз по уровню ВВП и безработицы в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Федеральная резервная система США улучшила прогнозы по безработице и ВВП, а также сохранила прогноз по инфляции в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет УНН.
Прогноз ВВП на 2020 год был улучшен с сентябрьского прогноза по падению на 3,7% до падения на 2,4%. На 2021 год прогноз роста был скорректирован с 4% до 4,2%.
Кроме того, были внесены изменения в данные по безработице. Если в сентябрьский прогноз составил 7,6%, то теперь его снизили до 6,7%. На 2021 год показатель изменили с 5,5% до 5%.
При этом прогноз инфляции на 2020 год не изменился и остался на уровне 1,2%, а на следующий год был скорректирован с 1,7% до 1,8%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на текущий год был понижен до 1,4% с 1,5%, а на 2021 год — повышен до 1,8% с 1,7%.
В пресс-службе регулятора также сообщили, что ФРС намерен продолжить выкуп активов на сумму не менее 120 млрд долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в сфере занятости и инфляции.
“Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 40 миллиардов долларов в месяц”, — поясняется в сообщении.
Справка: Федеральная резервная система (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, FED) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.