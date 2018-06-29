ФРН узгодила з Грецією та Іспанією політику повернення біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Німеччина досягла політичних домовленостей з Іспанією та Грецією щодо співпраці в міграційній політиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу федерального канцлера Ангели Меркель.
У повідомленні вказано, що Греція та Іспанія заявили про готовність прийняти назад шукачів притулку, виявлених німецькою владою на німецько-австрійському кордоні. Йдеться про біженців, зареєстрованих у системі EURODAC цих країн.
Німеччина планує поступово закривати випадки возз’єднання сімей у Греції та Іспанії для збереження єдності родин. Деталі цих кроків погоджуватимуть упродовж наступних чотирьох тижнів та регулярно переглядатимуть. Співпраця у цій сфері розпочнеться відразу після досягнення відповідних домовленостей.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер дав Меркель час до кінця червня, аби вона знайшла загальноєвропейське рішення для вирішення міграційної кризи. В іншому разі він погрожував одноосібно закрити кордони для біженців.
Як повідомляв УНН, Єгипет не має наміру влаштовувати на своїй території центри для біженців.