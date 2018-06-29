ФРГ согласовала с Грецией и Испанией политику возвращения беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Германия достигла политических договоренностей с Испанией и Грецией о сотрудничестве в миграционной политике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу федерального канцлера Ангелы Меркель.
В сообщении указано, что Греция и Испания заявили о готовности принять обратно искателей убежища, выявленных немецкими властями на немецко-австрийской границе. Речь идет о беженцах, зарегистрированных в системе EURODAC этих стран.
Германия планирует постепенно закрывать случаи воссоединения семей в Греции и Испании для сохранения единства семей. Детали этих шагов согласовывать в течение следующих четырех недель и регулярно пересматривать. Сотрудничество в этой сфере начнется сразу после достижения соответствующих договоренностей.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер дал Меркель время до конца июня, чтобы она нашла общеевропейское решение для решения миграционного кризиса. В противном случае он угрожал единолично закрыть границы для беженцев.
Как сообщал УНН, Египет не намерен устраивать на своей территории центры для беженцев.