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Фріз: українців з незаконними паспортами РФ можуть позбавити соцвиплат чи пенсій

Київ • УНН

 • 9942 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Українці, які незаконно отримали паспорти РФ, можуть бути позбавлені права отримання соціальних виплат чи пенсій. Про це Міністр зі справ ветеранів Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України", - написала Фріз.

Вона додала, що документи центрів видачі російськи паспортів у м. Новошахтинську та с. Покровське не будуть визнаватись.

Як повідомляв УНН, уряд вирішив не визнавати видані в ОРДЛО російські паспорти.

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