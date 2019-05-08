Фріз: українців з незаконними паспортами РФ можуть позбавити соцвиплат чи пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українці, які незаконно отримали паспорти РФ, можуть бути позбавлені права отримання соціальних виплат чи пенсій. Про це Міністр зі справ ветеранів Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України", - написала Фріз.
Вона додала, що документи центрів видачі російськи паспортів у м. Новошахтинську та с. Покровське не будуть визнаватись.
Як повідомляв УНН, уряд вирішив не визнавати видані в ОРДЛО російські паспорти.