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Фриз: украинцев с незаконными паспортами РФ могут лишить соцвыплат или пенсий

Фриз: украинцев с незаконными паспортами РФ могут лишить соцвыплат или пенсий

Киев  •  УНН

 • 9941 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинцы, которые незаконно получили паспорта РФ, могут быть лишены права на получение социальных выплат или пенсий. Об этом Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала Фриз.

Она добавила, что документы центров выдачи российских паспортов в г. Новошахтинске и с. Покровское не будут признаны.

Как сообщал УНН, правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта.

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