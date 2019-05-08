Фриз: украинцев с незаконными паспортами РФ могут лишить соцвыплат или пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинцы, которые незаконно получили паспорта РФ, могут быть лишены права на получение социальных выплат или пенсий. Об этом Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала Фриз.
Она добавила, что документы центров выдачи российских паспортов в г. Новошахтинске и с. Покровское не будут признаны.
Как сообщал УНН, правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта.