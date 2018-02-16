Фрістайлістка принесла Білорусі першу медаль Олімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На 23-х зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані відбувся розіграш медалей у фрістайлі в дисципліні акробатика, передає УНН з посиланням на сайт МОК.
Після того, як число учасників було скорочено з 20 до шести, білоруська спортсменка Ганна Гуськова домоглася кращих результатів в трьохетапному фіналі, оскільки вона набрала 96,14 бали. Білоруска впоралася із подвійним опором у протистоянні за "золото" від китаянок Чжан Сінь (95,52) і Конга Фаньюй (70,14) які взяли "срібло" та "бронзу" відповідно.
Варто зазначити, що співвітчизниця переможниці Алла Цупер (уродженка Рівного) щосили намагалася відтворити "золотий" виступ в Сочі 2014 року, але опинилася лише на четвертому місці (59,94).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Австрійський гірськолижник переміг у супергіганті, українець не зміг фінішувати
Українка Ольга Полюк з результатом в 82,21 балу посіла 10 місце і не змогла подолати кваліфікаційні бар'єри.
Примітно, що для Білорусі ця медаль стала першою на ОІ-2018. Таким чином збірна Білорусії піднялася на 12 місце в загальнокомандному заліку.