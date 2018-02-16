Фристайлистка принесла Беларуси первую медаль Олимпиады-2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65399 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80126 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82845 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108053 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100622 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104682 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111648 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134353 просмотра

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Фристайлистка принесла Беларуси первую медаль Олимпиады-2018

Фристайлистка принесла Беларуси первую медаль Олимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 11139 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. На 23-х зимних Олимпийских играх в Пхенчхане состоялся розыгрыш медалей в фристайле в дисциплине акробатика, передает УНН со ссылкой на сайт МОК.

После того, как число участников было сокращено с 20 до шести, белорусская спортсменка Анна Гуськова добилась лучших результатов в трехэтапном финале, поскольку она набрала 96,14 балла. Белоруска справилась с двойным сопротивлением в противостоянии за "золото" от китаянок Чжан Синь (95,52) и Конга Фаньюй (70,14), которые взяли "серебро" и "бронзу" соответственно.

Стоит отметить, что соотечественница победительницы Алла Цупер (уроженка Ровно) изо всех сил пыталась повторить "золотое" выступление в Сочи 2014 года, но оказалась лишь на четвертом месте (59,94).

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Украинка Ольга Полюк с результатом в 82,21 балла заняла 10 место и не смогла преодолеть квалификационные барьеры.

Примечательно, что для Беларуси эта медаль стала первой на ОИ-2018. Таким образом сборная Белоруссии поднялась на 12 место в общекомандном зачете.

Украинские Национальные Новости

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