Фристайлистка принесла Беларуси первую медаль Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На 23-х зимних Олимпийских играх в Пхенчхане состоялся розыгрыш медалей в фристайле в дисциплине акробатика, передает УНН со ссылкой на сайт МОК.
После того, как число участников было сокращено с 20 до шести, белорусская спортсменка Анна Гуськова добилась лучших результатов в трехэтапном финале, поскольку она набрала 96,14 балла. Белоруска справилась с двойным сопротивлением в противостоянии за "золото" от китаянок Чжан Синь (95,52) и Конга Фаньюй (70,14), которые взяли "серебро" и "бронзу" соответственно.
Стоит отметить, что соотечественница победительницы Алла Цупер (уроженка Ровно) изо всех сил пыталась повторить "золотое" выступление в Сочи 2014 года, но оказалась лишь на четвертом месте (59,94).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрийский горнолыжник победил в супергиганте, украинец не смог финишировать
Украинка Ольга Полюк с результатом в 82,21 балла заняла 10 место и не смогла преодолеть квалификационные барьеры.
Примечательно, что для Беларуси эта медаль стала первой на ОИ-2018. Таким образом сборная Белоруссии поднялась на 12 место в общекомандном зачете.