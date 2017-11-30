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Фрегат ВМС Франції прибув до порту Одеси

Фрегат ВМС Франції прибув до порту Одеси

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Фрегат військово-морських сил Франції “Гєпратт” прибув сьогодні з візитом в порт Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗСУ.

“Програмою візиту передбачені протокольні зустрічі делегації французького корабля у командуванні військово-морських сил Збройних сил України та у міській раді Одеси. На екіпаж фрегата „Гєпратт“ чекає культурна програма, зокрема, оглядова екскурсія по місту. Візит корабля триватиме до 3 грудня”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року до порту Одеси із візитом заходив фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки “Ла Фейєтт”.

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