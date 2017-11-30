Фрегат ВМС Франции прибыл в порт Одессы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Фрегат военно-морских сил Франции "Гепратт" прибыл сегодня с визитом в порт Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.
"Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете Одессы. На экипаж фрегата "Гепратт" ждет культурная программа, в частности, обзорная экскурсия по городу. Визит корабля продлится до 3 декабря", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце марта этого года в порт Одессы с визитом заходил фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики "Ла Фэйетт".