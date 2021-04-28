Freedom House заявляє про “антидемократичний поворот” у Європі і Євразії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Freedom House попереджає про “антидемократичний поворот” у Європі і Євразії. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічну доповідь організації про стан демократії Nations in Transit.
Так, відзначається, що більшість країн “зараз перебувають у гіршому становищі, ніж були 10 років тому”.
Цитата:
“Вибрані лідери в Європі і Євразії підривають ті самі інституції, які привели їх до влади, відкидаючи демократичні норми і просуваючи альтернативні системи авторитарного управління, згідно зі щорічною доповіддю Freedom House про стан демократії в регіоні Nations in Transit”, — йдеться в повідомленні.
За даними Freedom House, Грузія, Молдова та Україна — єдині гібридні/перехідні режими в Євразії.
“В Україні зусилля уряду щодо реформи продовжували зустрічати сильний опір з боку укорінених інтересів протягом 2020 року, у результаті чого рейтинг демократії залишався відносно незмінним після... 2014 року”, — відзначили в Freedom House.
Повідомляється, що середній бал за рівнем демократії в регіоні знижувався щороку з 2005 року — 17 років поспіль.
Показники демократії 18 країн в цьому році знизилися, показники лише шести країн покращилися, а в п’яти країнах чистих змін не відбулося. Поширення авторитаризму продовжує значно випереджати демократичний прогрес.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що рівень демократії в Україні випереджає показник Росії, але сильно поступається лідерам.