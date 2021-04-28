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Freedom House заявляет об "антидемократическом повороте" в Европе и Евразии

Freedom House заявляет об "антидемократическом повороте" в Европе и Евразии

Киев  •  УНН

 • 12308 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Международная правозащитная организация Freedom House предупреждает об "антидемократическом повороте" в Европе и Евразии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный доклад организации о состоянии демократии Nations in Transit.

Так, отмечается, что большинство стран "сейчас находятся в худшем положении, чем были 10 лет назад".

Цитата:

"Избранные лидеры в Европе и Евразии подрывают те самые институты, которые привели их к власти, отвергая демократические нормы и продвигая альтернативные системы авторитарного управления, согласно ежегодному докладу Freedom House о состоянии демократии в регионе Nations in Transit", - говорится в сообщении.

По данным Freedom House, Грузия, Молдова и Украина - единственные гибридные/переходные режимы в Евразии.

"В Украине усилия правительства по реформе продолжали встречать сильное сопротивление со стороны укоренившихся интересов в течение 2020 года, в результате чего рейтинг демократии оставался относительно неизменным после... 2014 года", - отметили в Freedom House.

Сообщается, что средний балл по уровню демократии в регионе снижался ежегодно с 2005 года - 17 лет подряд.

Показатели демократии 18 стран в этом году снизились, показатели только шести стран улучшились, а в пяти странах чистых изменений не произошло. Распространение авторитаризма продолжает значительно опережать демократический прогресс.

Дополнение

Ранее сообщалось, что уровень демократии в Украине опережает показатель России, но сильно уступает лидерам.

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