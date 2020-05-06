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Freedom House: уровень демократии в Украине значительно выше, чем в России

Киев • УНН

 • 26747 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Уровень демократии в Украине опережает показатель России, но сильно уступает лидерам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Freedom House.

Freedom House: уровень демократии в Украине значительно выше, чем в России

Доклад определяет Демократический рейтинг стран по шкале от 1 до 7. В этом году Украина получила 3,39, а в целом ее уровень демократии оценен в 40%. Наивысший балл получила Эстония - 6,07, а Россия - 1,39.

Также Украину опередила Словения, Латвия, Чехия, Литва, Словакия, Польша. Болгария, Румыния, Хорватия. Сербия, Албания и Северная Македония.

В докладе сообщается, что новая администрация в Украине сталкивается со значительными вызовами относительно структурных реформ и COVID-19 в 2020 году. Тем не менее, избрание президента Владимира Зеленского и мирная передача власти в 2019 году принесли стране незначительное улучшение национального демократического управления.

"Количество демократии находится на самой низкой точке за 25-летнюю историю отчета: с 29 оцененных стран 10 - оценены как демократические, 10 - как гибридные режимы, а 9 - как авторитарные режимы. За последнее десятилетие количество "гибридных режимов" увеличилось более чем в три раза, тогда как количество демократий уменьшилось на треть", - говорится в докладе.

Напомним, правозащитники зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов и блогеров в Крыму за 6 лет его аннексии Россией со стороны российских властей и силовых структур.

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