Freedom House: рівень демократії в Україні значно вищий, ніж у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Рівень демократії в Україні випереджає показник Росії, але сильно поступається лідерам. Про це повідомляє УНН із посиланням на доповідь Freedom House.
Доповідь визначає Демократичний рейтинг країн за шкалою від 1 до 7. Цього року Україна отримала 3,39, а загалом її рівень демократії оцінено у 40%. Найвищий бал отримала Естонія – 6,07, а Росія – 1,39.
Також Україну випередила Словенія, Латвія, Чехія, Литва, Словаччина, Польща. Болгарія, Румунія, Хорватія. Сербія, Албанія та Північна Македонія.
У доповіді повідомляється, що нова адміністрація в Україні стикається зі значними викликами щодо структурних реформ та COVID-19 у 2020 році. Тим не менш, обрання президента Володимира Зеленського та мирна передача влади у 2019 році принесли країні незначне поліпшення національного демократичного управління.
"Кількість демократії знаходиться на найнижчій точці за 25-річну історію звіту: з 29 оцінених країн 10 - оцінені як демократичні, 10 - як гібридні режими, а 9 - як авторитарні режими. За останнє десятиліття кількість "гібридних режимів" збільшилася більш ніж утричі, тоді як кількість демократій зменшилася на третину", - йдеться у доповіді.
Нагадаємо, правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів у Криму за 6 років його анексії Росією з боку російської влади і силових структур.