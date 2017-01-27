Freedom House закликала Росію звільнити затриманих у Криму Е.Курбедінова і С.Салієва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Росія повинна почати дотримуватись норм міжнародного права щодо окупованого територій та звільнити затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова та активіста Сейрана Салієва. Про це йдеться у заяві Freedom House, передає УНН.
“Росія повинна звільнити Курбедінова і Салієва та почати дотримуватись норм міжнародного права щодо окупованих територій”, — сказав віце-президент з міжнародних програм Роберт Герман.
У заяві також зазначається, що Крим став територією, де базові права людини більше не дотримуються.
“Постійні порушення російськими силами основних правових принципів перетворили Крим на територію, де базові права людини більше не дотримуються, і де залишилося дуже мало надії на можливість законного оскарження свавілля з боку сил безпеки”, — заявили у Freedom House.
Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку до кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками. Адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.
Зазначимо, 25 січня адвоката Миколу Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму заявили про спецоперацію проти “екстремістів” з Хізб ут-Тахрір.