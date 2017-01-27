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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Freedom House призвала Россию освободить задержанных в Крыму Э.Курбединова и С.Салиева

Freedom House призвала Россию освободить задержанных в Крыму Э.Курбединова и С.Салиева

Киев • УНН

 • 7406 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Россия должна начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий и освободить задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова и активиста Сейрана Салиева. Об этом говорится в заявлении Freedom House, передает УНН.

"Россия должна освободить Курбединова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий", - сказал вице-президент по международным программам Роберт Герман.

В заявлении также отмечается, что Крым стал территорией, где базовые права человека больше не соблюдаются.

"Постоянные нарушения российскими силами основных правовых принципов превратили Крым на территорию, где базовые права человека больше не соблюдаются, и где осталось очень мало надежды на возможность законного обжалования произвола со стороны сил безопасности", - заявили в Freedom House.

Напомним, в четверг, 26 января утром до нескольких крымских татар в Крыму пришли с обысками . Адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.

Отметим, 25 января адвоката Николая Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму заявили о спецоперации против "экстремистов" с Хизб ут-Тахрир.

Украинские Национальные Новости

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