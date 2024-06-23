Free Azovstal Defenders: нападник збірної України Роман Яремчук підтримав захисників Маріуполя
Київ • УНН
Форвард збірної України Роман Яремчук, який забив переможний гол у матчі проти Словаччини, нагадав світу про полонених захисників "Азовсталі" в Маріуполі та закликав їх звільнити.
Форвард збірної України Роман Яремчук, який вчора приніс збірній перемогу на в матчі зі словаками, нагадав світу про захисників Маріуполя, які все ще перебувають полоні. Про це повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі", передає УНН.
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Автор вирішального голу у ворота Словаччини Роман Яремчук нагадав світу про полонених оборонців Маріуполя. Асоціація родин захисників "Азовсталі" дякує Роману за участь у боротьбі за свободу героїв
Роман Яремчук виклав на своїй сторінці в Instagram фото, на якому закликає звільнити захисників "Азовсталі", додавши відповідні хештеги: #freeazovstaldefenders, #freeazov.
Нагадаємо
Завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука, Україна отримала першу перемогу на Євро-2024, обігравши рамках другого туру групового етапу збірну Словаччини з рахунком - 2:1.
Євро-2024: Україна з рахунком 2:1 перемогла Словаччину 21.06.24, 18:13 • 15994 перегляди