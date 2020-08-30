Французького військового підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Підполковнику французької армії, дислокованої при базі НАТО в Італії, десять днів тому було пред'явлено звинувачення в порушенні безпеки. Військовий підозрюється в наданні надсекретних документів або інформації агенту російських спецслужб, передає УНН з посиланням на Europe 1.
Так, французький солдат був заарештований за державну зраду, його підозрюють в передачі конфіденційної інформації в Росію.
"Старший офіцер знаходиться в процесі судового переслідування за порушення безпеки", - підтвердила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі.
Повідомляється, що підозрюваний працював в командному центрі союзних військ, розташованому недалеко від Неаполя. Згідно з інформацією Europe 1, підозрюваний, п'ятдесятирічний, батько п'ятьох дітей, має далекі родинні корені в Росії і вільно говорить російською мовою.
Саме в Італії офіцер був помічений "в контакті з російським шпигуном, агентом ГРУ", повідомляє Europe 1. Як тільки з'явилися ці підозри, Франція вирішила не ризикувати.
"Міністерство збройних сил взяло на себе ініціативу передати це питання до прокуратури, ініціювавши статтю 40 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає, що будь-яка посадова особа, якій стає відомо про злочин, має негайно повідомити про це судовий орган", - зазначила Флоранс Парлі.
Прокуратура Парижа розпочала розслідування, і Генеральне управління внутрішньої безпеки (DGSI) заарештувало підозрюваного десять днів тому, коли він закінчував відпустку у Франції і готувався повернутися в Італію.
Відзначається, що надання надсекретних документів або інформації російському агенту - це дія, кваліфікована французьким правосуддям як зрада - злочин, який карається тюремним ув'язненням на п'ятнадцять років.
Як повідомляв УНН, днями раніше колишній американський спецназівець (Сили спеціальних операцій армії США, "Зелені берети") Пітер Рафаель Дзібінські Деббінс зізнався у співпраці з російськими спецслужбами.