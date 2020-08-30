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Французского военного подозревают в шпионаже в пользу России

Киев • УНН

 • 13290 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Подполковнику французской армии, дислоцированному при базе НАТО в Италии, десять дней назад было предъявлено обвинение в нарушении безопасности. Военный подозревается в предоставлении сверхсекретных документов или информации агенту российских спецслужб, передает УНН со ссылкой на Europe 1.

Французского военного подозревают в шпионаже в пользу России

Так, французский солдат был арестован за государственную измену, его подозревают в передаче конфиденциальной информации в Россию.

"Старший офицер находится в процессе судебного преследования за нарушение безопасности", - подтвердила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Сообщается, что подозреваемый работал в командном центре союзных войск, расположенном недалеко от Неаполя. Согласно информации Europe 1, подозреваемый, пятидесятилетний отец пятерых детей, имеет далекие родственные корни в России и свободно говорит по-русски.

Именно в Италии офицер был замечен "в контакте с российским шпионом, агентом ГРУ", сообщает Europe 1. Как только появились эти подозрения, Франция решила не рисковать.

"Министерство вооруженных сил взяло на себя инициативу передать этот вопрос в прокуратуру, инициировав статью 40 Уголовно-процессуального кодекса, который предусматривает, что любое должностное лицо, которому становится известно о преступлении, должно незамедлительно сообщить об этом судебному органу", - отметила Флоранс Парли.

Прокуратура Парижа начала расследование, и Генеральное управление внутренней безопасности (DGSI) арестовало подозреваемого десять дней назад, когда он заканчивал отпуск во Франции и готовился вернуться в Италию.

Отмечается, что предоставление сверхсекретных документов или информации российском агенту - это действие, квалифицированное французским правосудием как предательство - преступление, которое карается тюремным заключением на пятнадцать лет.

Как сообщал УНН, днями ранее бывший американский спецназовец (Силы специальных операций армии США, "Зеленые береты") Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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