Французького нападника визнано найкращим молодим футболістом світу

21-річний Мбаппе обігнав представника дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо, який посів другий щабель та Трента Александера-Арнольда із "Ліверпуля" (21 рік).

У рейтинг також увійшли 4-й - Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія), 5-й - Кай Хаверц ("Байєр", Німеччина), 6-й - Маттейс де Лігт ("Ювентус», Нідерланди), 7-й - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан", Італія), Ерлін Холаннд ("Боруссія", Норвегія), Федеріко Вальверде ("Реал", Уругвай) і Жоау Фелікс ("Атлетіко", Португалія).

Зауважимо, що за два роки, протягом яких Мбаппе допоміг збірній Франції виграти чемпіонат світу в 2018 році, він забив понад 70 голів за клуб і національну команду.