Французского нападающего признали лучшим молодым футболистом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21 года по версии ESPN, передает УНН.
21-летний Мбаппе обогнал представителя дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, который занял вторую ступень и Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля" (21 год).
В рейтинг также вошли 4-й - Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия), 5-й - Кай Хаверц ("Байер", Германия), 6-й - Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды), 7-й - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия), Эрлин Холаннд ("Боруссия", Норвегия), Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай) и Жоау Феликс ("Атлетико", Португалия).
Заметим, что за два года, в течение которых Мбаппе помог сборной Франции выиграть чемпионат мира в 2018 году, он забил более 70 голов за клуб и национальную команду.