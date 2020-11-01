Французького нападника визнано найдорожчим молодим футболістом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Авторитетний журнал “Forbes” опублікував рейтинг з 10 найдорожчих футболістів світу не старших за 21 рік, передає УНН.
Перше місце в рейтингу зайняв нападник “ПСЖ” і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Трансферна вартість 21-річного бомбардира становить 183,3 млн євро. За ним розмістився Жоау Феліш з “Атлетіка” (104 млн євро) та гравець “Челсі” Кай Хаверц (98).
До вашої уваги інші представники із топ-10:
4 — Альфонсо Девіс (Баварія, 88,3 млн євро);
5 — Маттейс Де Лігт (Ювентус, 86,8 млн євро);
6 — Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд 86,8 млн євро);
7 — Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд, 68,3 млн євро);
8 — Ашраф Хакімі (Інтер, 66,3 млн євро);
9 — Віктор Осімхен (Наполі, 63 млн євро);
10 — Ферран Торрес (Манчестер Сіті, 57,7 млн євро).
Варто зазначити, що Мбаппе у нинішній кампанії відіграв 5 матчів у чемпіонаті Франції — 6 голів і 3 асисти.