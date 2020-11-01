Французького нападника визнано найдорожчим молодим футболістом світу

Перше місце в рейтингу зайняв нападник “ПСЖ” і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Трансферна вартість 21-річного бомбардира становить 183,3 млн євро. За ним розмістився Жоау Феліш з “Атлетіка” (104 млн євро) та гравець “Челсі” Кай Хаверц (98).

До вашої уваги інші представники із топ-10:

4 — Альфонсо Девіс (Баварія, 88,3 млн євро);

5 — Маттейс Де Лігт (Ювентус, 86,8 млн євро);

6 — Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд 86,8 млн євро);

7 — Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд, 68,3 млн євро);

8 — Ашраф Хакімі (Інтер, 66,3 млн євро);

9 — Віктор Осімхен (Наполі, 63 млн євро);

10 — Ферран Торрес (Манчестер Сіті, 57,7 млн євро).

Варто зазначити, що Мбаппе у нинішній кампанії відіграв 5 матчів у чемпіонаті Франції — 6 голів і 3 асисти.