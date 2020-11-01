Французского нападающего признан самым дорогим молодым футболистом мира

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 20144 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 39973 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 63849 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 84364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93181 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100080 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114042 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115182 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126411 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156312 просмотра

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Французского нападающего признан самым дорогим молодым футболистом мира

Французского нападающего признан самым дорогим молодым футболистом мира

Киев  •  УНН

 • 10212 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Авторитетный журнал "Forbes" опубликовал рейтинг из 10 самых дорогих футболистов мира не старше 21 года, передает УНН.

Первое место в рейтинге занял нападающий “ПСЖ” и сборной Франции Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость 21-летнего бомбардира составляет 183,3 млн евро. За ним разместился Жоау Фелиш с “Атлетика” (104 млн евро) и игрок “Челси” Кай Хаверц (98).

Вашему вниманию другие представители из топ-10:

4 — Альфонсо Дэвис (Бавария, 88,3 млн евро);

5 — Маттейс Где Лигт (Ювентус, 86,8 млн евро);

6 — Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд 86,8 млн евро);

7 — Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд, 68,3 млн евро);

8 — Ашраф Хакими (Интер, 66,3 млн евро);

9 — Виктор Осимхен (Наполи, 63 млн евро);

10 — Ферран Торрес (Манчестер Сити, 57,7 млн евро).

Стоит отметить, что Мбаппе в нынешней кампании сыграл 5 матчей в чемпионате Франции — 6 голов и 3 ассиста.

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