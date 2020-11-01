Французского нападающего признан самым дорогим молодым футболистом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Авторитетный журнал "Forbes" опубликовал рейтинг из 10 самых дорогих футболистов мира не старше 21 года, передает УНН.
Первое место в рейтинге занял нападающий “ПСЖ” и сборной Франции Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость 21-летнего бомбардира составляет 183,3 млн евро. За ним разместился Жоау Фелиш с “Атлетика” (104 млн евро) и игрок “Челси” Кай Хаверц (98).
Вашему вниманию другие представители из топ-10:
4 — Альфонсо Дэвис (Бавария, 88,3 млн евро);
5 — Маттейс Где Лигт (Ювентус, 86,8 млн евро);
6 — Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд 86,8 млн евро);
7 — Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд, 68,3 млн евро);
8 — Ашраф Хакими (Интер, 66,3 млн евро);
9 — Виктор Осимхен (Наполи, 63 млн евро);
10 — Ферран Торрес (Манчестер Сити, 57,7 млн евро).
Стоит отметить, что Мбаппе в нынешней кампании сыграл 5 матчей в чемпионате Франции — 6 голов и 3 ассиста.