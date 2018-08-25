Французький винороб заявив, що в Одесі підпалили його виноградники
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що невідомі в Одеській області підпалили його виноградники. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...вже згоріло 20 га виноградників", - уточнив винороб.
Лакарен у своєму дописі також згадав Президента України і зустріч у Києві після бізнес-форуму.
"... я говорив з Вами про проблему рейдерів землі, які хочуть зруйнувати мої виноградники і мою офіційну виноробну компанію. Ви попросили у мене візитку і запевнили мене, що проблему буде розглянуто", - додав він.
Нагадаємо, молодики у камуфляжі і зі зброєю захопили підприємство в Одесі.