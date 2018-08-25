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Французский винодел заявил, что в Одессе подожгли его виноградники

Киев • УНН

 • 9800 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Французский винодел Кристоф Лакарен заявил, что неизвестные в Одесской области подожгли его виноградники. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Французский винодел заявил, что в Одессе подожгли его виноградники

"... уже сгорело 20 га виноградников", - уточнил винодел.

Лакарен в своей заметке также вспомнил Президента Украины и встречу в Киеве после бизнес-форума.

"... я говорил с Вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - добавил он.

Напомним, молодые люди в камуфляже и с оружием захватили предприятие в Одессе.

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