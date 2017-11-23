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Французький суд визначив запобіжний захід російському сенатору Керімову

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російському сенаторові Сулейману Керімову у Франції пред'явили звинувачення в ухиленні від сплати податків та визначив запобіжний захід. Про це заявив прокурор Ніцци Жан-Мішель Претр, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

"Він не буде утримкватись у в'язницю, але повинен виконати ряд умов. Залишатися на території департаменту Приморські Альпи, кілька разів на тиждень приходити в поліцію, заплатити заставу в 5 млн євро, здати паспорт і не вступати в контакт з деякими особами, список яких я вам повідомити не можу", - заявив прокурор.

Нагадаємо, 21 листопада, член Ради Федерації, російський бізнесмен Сулейман Керімов затриманий французькою поліцією в Ніцці, на Лазурному узбережжі Франції.

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