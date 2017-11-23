Французький суд визначив запобіжний захід російському сенатору Керімову

"Він не буде утримкватись у в'язницю, але повинен виконати ряд умов. Залишатися на території департаменту Приморські Альпи, кілька разів на тиждень приходити в поліцію, заплатити заставу в 5 млн євро, здати паспорт і не вступати в контакт з деякими особами, список яких я вам повідомити не можу", - заявив прокурор.

Нагадаємо, 21 листопада, член Ради Федерації, російський бізнесмен Сулейман Керімов затриманий французькою поліцією в Ніцці, на Лазурному узбережжі Франції.