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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 40816 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 25110 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 38543 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 50863 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108264 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112855 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 136612 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107220 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Французский суд определил меру пресечения российскому сенатору Керимову

Французский суд определил меру пресечения российскому сенатору Керимову

Киев  •  УНН

 • 9938 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и определил меру пресечения. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Он не будет утримкватись в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в 5 млн евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу ", - заявил прокурор.

Напомним, 21 ноября, член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, на Лазурном побережье Франции.

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