Французский суд определил меру пресечения российскому сенатору Керимову

"Он не будет утримкватись в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в 5 млн евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу ", - заявил прокурор.

Напомним, 21 ноября, член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, на Лазурном побережье Франции.