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Французький режисер відмовився їхати в Росію через Сенцова

Французький режисер відмовився їхати в Росію через Сенцова

Київ • УНН

 • 10112 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Французький кінорежисер Жан-Люк Годар відмовився їхати в російський Санкт-Петербург через ситуацію з ув'язненням в РФ українського режисера Олега Сенцова, передає УНН з посиланням на AFP.

Французьке Товариство режисерів фільмів опублікувало лист Годара, в якому він відмовляється від запрошення відвідати “Ермітаж” в Санкт-Петербурзі через “умови утримання під вартою режисера Олега Сенцова”.

“Я не маю права відвідувати „Ермітаж“ у цей момент, якою б не була моя дружба з російським народом”, — написав режисер.

Цей лист він відправив завідувачу відділом сучасного мистецтва Ермітажу Дмитру Озеркова.

Як повідомляв УНН, у серпні 2018 року понад сто європейських діячів культури закликали Росію негайно звільнити Сенцова. Серед них був і Жан-Люк Годар.

Нагадаємо, Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.

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