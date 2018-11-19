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Французский режиссер отказался ехать в Россию из-за Сенцова

Французский режиссер отказался ехать в Россию из-за Сенцова

Киев  •  УНН

 • 10109 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался ехать в российский Санкт-Петербург из-за ситуации с заключением в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, передает УНН со ссылкой на AFP.

Французское Общество режиссеров фильмов опубликовало письмо Годара, в котором он отказывается от приглашения посетить "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге из-за "условий содержания под стражей режиссера Олега Сенцова".

"Я не вправе посещать "Эрмитаж" в настоящий момент, какой бы ни была моя дружба с российским народом", - написал режиссер.

Это письмо он отправил заведующему отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову.

Как сообщал УНН, в августе 2018 года более ста европейских деятелей культуры призвали Россию немедленно освободить Сенцова. Среди них был и Жан-Люк Годар.

Напомним, Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в "подготовке терактов" в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".

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