Французский режиссер отказался ехать в Россию из-за Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался ехать в российский Санкт-Петербург из-за ситуации с заключением в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, передает УНН со ссылкой на AFP.
Французское Общество режиссеров фильмов опубликовало письмо Годара, в котором он отказывается от приглашения посетить "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге из-за "условий содержания под стражей режиссера Олега Сенцова".
"Я не вправе посещать "Эрмитаж" в настоящий момент, какой бы ни была моя дружба с российским народом", - написал режиссер.
Это письмо он отправил заведующему отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову.
Как сообщал УНН, в августе 2018 года более ста европейских деятелей культуры призвали Россию немедленно освободить Сенцова. Среди них был и Жан-Люк Годар.
Напомним, Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в "подготовке терактов" в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".