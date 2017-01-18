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Французький футболіст Г.Фофана завершив кар'єру у віці 25 років

Французький футболіст Г.Фофана завершив кар'єру у віці 25 років

Київ • УНН

 • 9076 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. 25-річний французький півзахисник "Ліона" Гейда Фофана прийняв рішення завершити професійну кар'єру в якості гравця через хронічну травму гомілкостопа, передає УНН з посиланням на сайт "Ліона".

"Я зробив все, що було можливо, на жаль, доводиться визнати: стан моєї кісточки не дозволяє мені грати в футбол. Я зустрівся з президентом клубу, і він запропонував мені залишитися в "Ліоні". Візьму час на роздуми", - заявив Г.Фофана.

Відзначимо, що востаннє гравець з'являвся на полі у зустрічі з "Ренном" ще 23 травня 2015 року.

Нагадаємо, що Г.Фофана з 2011 року захищав кольори "Ліону", провівши 72 поєдинки за клуб при 4 забитих голах. Також з "Ліоном" футболіст вигравав Кубок і Суперкубок Франції.

Як повідомляв УНН, О.Шовковський оголосив про завершення кар'єри футболіста.

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