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Французский футболист Г.Фофана завершил карьеру в возрасте 25 лет

Французский футболист Г.Фофана завершил карьеру в возрасте 25 лет

Киев • УНН

 • 9076 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. 25-летний французский полузащитник "Лиона" Гейда Фофана принял решение завершить профессиональную карьеру в качестве игрока из-за хронической травмы голеностопа, передает УНН со ссылкой на сайт "Лиона".

"Я сделал все, что было возможно, к сожалению, приходится признать: состояние моей лодыжки не позволяет мне играть в футбол. Я встретился с президентом клуба, и он предложил мне остаться в "Лионе". Возьму время на размышления", - заявил Г.Фофана.

Отметим, что в последний раз игрок появлялся на поле во встрече с "Ренном" еще 23 мая 2015 года.

Напомним, что Г.Фофана с 2011 года защищал цвета "Лиона", проведя 72 поединка за клуб при 4 забитых голах. Также с "Лионом" футболист выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.

Как сообщал УНН, А.Шовковский объявил о завершении карьеры футболиста.

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