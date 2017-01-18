Французский футболист Г.Фофана завершил карьеру в возрасте 25 лет

"Я сделал все, что было возможно, к сожалению, приходится признать: состояние моей лодыжки не позволяет мне играть в футбол. Я встретился с президентом клуба, и он предложил мне остаться в "Лионе". Возьму время на размышления", - заявил Г.Фофана.

Отметим, что в последний раз игрок появлялся на поле во встрече с "Ренном" еще 23 мая 2015 года.

Напомним, что Г.Фофана с 2011 года защищал цвета "Лиона", проведя 72 поединка за клуб при 4 забитых голах. Также с "Лионом" футболист выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.

Как сообщал УНН, А.Шовковский объявил о завершении карьеры футболиста.