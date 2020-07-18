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Французький фонд спадщини оголосив збір пожертв на реконструкцію собору у Нанті

Французький фонд спадщини оголосив збір пожертв на реконструкцію собору у Нанті

Київ • УНН

 • 12799 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Французький фонд спадщини оголосив про збір пожертвувань на реставрацію органу собору Святих Петра і Павла у французькому Нанті, де 18 липня сталася пожежа. Про це йдеться в поширеному повідомленні фонду, пише УНН.

“Кафедральний готичний собор Святих Петра і Павла в Нанті був пошкоджений сильним вогнем у суботу”, — відзначили у фонді, нагадавши, що собор був визнаний історичним пам’ятником у 1862 році. “Його старовинний орган був зроблений в XVII столітті, — продовжили в фонді. — Він пережив... бомбардування Другої світової війни і пожежу в соборі в 1972 році”.

“Фонд запрошує всіх бажаючих пожертвувати на реконструкцію великого органу собору Святих Петра і Павла в Нанті”, — підкреслюється в комюніке. В організації запевнили, що всі гроші, зібрані разом з Міністерством культури Франції, будуть перераховані виключно на реставраційні роботи.

Сигнал про спалах в соборі надійшов до поліції о 07:30 за місцевим часом (08:30 за київським часом). Прибулим на місце пожежникам вдалося локалізувати вогонь за три години. Основні пошкодження отримали старовинний орган і вітражі XV століття.

Собор Святих Петра і Павла в Нанті був закладений в 1434 році і будувався 457 років — до 1891 року. Це одна з найбільших готичних церков Франції. Нинішня пожежа не перша за час існування храму. У 1972 році полум’я знищило його дах. На ліквідацію наслідків загорання та реставрацію будівлі пішло 13 років. Собор зміг знову відкритися для прихожан тільки у 1985 році.

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