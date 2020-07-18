Французский фонд наследия объявил сбор средств на реконструкцию собора в Нанте

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14820 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100411 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105293 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131617 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109973 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130287 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101887 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102544 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104385 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102038 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Французский фонд наследия объявил сбор средств на реконструкцию собора в Нанте

Французский фонд наследия объявил сбор средств на реконструкцию собора в Нанте

Киев  •  УНН

 • 12793 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию органа собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, где 18 июля произошел пожар. Об этом говорится в распространенном сообщении фонда, пишет УНН.

“Кафедральный готический собор Святых Петра и Павла в Нанте был поврежден сильным огнем в субботу”, — отметили в фонде, напомнив, что собор был признан историческим памятником в 1862 году. “Его старинный орган был сделан в XVII веке, — продолжили в фонде. — Он пережил... бомбардировки Второй мировой войны и пожар в соборе в 1972 году”.

“Фонд приглашает всех желающих пожертвовать на реконструкцию большого органа собора Святых Петра и Павла в Нанте”, — подчеркивается в коммюнике. В организации заверили, что все деньги, собранные совместно с Министерством культуры Франции, будут перечислены исключительно на реставрационные работы.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени (08:30 по киевскому времени). Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь за три часа. Основные повреждения получили старинный орган и витражи XV столетия.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет — до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.

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