Французький держсекретар М.Фекль прибув до Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Держсекретар з питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та французьких громадян за кордоном прибуде до України Матіас Фекль у супроводі Посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, міністра з питань тимчасово окупованих територій Вадима Черниша та міського голови Маріуполя Вадима Бойченка приїхав в Маріуполь, передає кореспондент УНН.
Вони відвідали відремонтований гуртожиток вимушених переселенців, а потім вирушили на 14-ий блокпост, що знаходиться в мікрорайоні Східний, щоб на власні очі побачити ситуацію на сході України.
М.Фекль висловив стурбованість ситуацією, що скалася, та поспівчував жителям Маріуоля, які змушені жити пліч-о-пліч з війною.
Він додав, що французька сторона сьогодні передасть гуманітарну допомогу, зокрема, пересувну рентгенівську установку.
Під час їхнього візиту наглядачі ОБСЄ продемонстрували роботу безпілотників на блокпості.