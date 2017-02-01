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Французький держсекретар М.Фекль прибув до Маріуполя

Французький держсекретар М.Фекль прибув до Маріуполя

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Держсекретар з питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та французьких громадян за кордоном прибуде до України Матіас Фекль у супроводі Посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, міністра з питань тимчасово окупованих територій Вадима Черниша та міського голови Маріуполя Вадима Бойченка приїхав в Маріуполь, передає кореспондент УНН.

Вони відвідали відремонтований гуртожиток вимушених переселенців, а потім вирушили на 14-ий блокпост, що знаходиться в мікрорайоні Східний, щоб на власні очі побачити ситуацію на сході України.

М.Фекль висловив стурбованість ситуацією, що скалася, та поспівчував жителям Маріуоля, які змушені жити пліч-о-пліч з війною.

Він додав, що французька сторона сьогодні передасть гуманітарну допомогу, зокрема, пересувну рентгенівську установку.

Під час їхнього візиту наглядачі ОБСЄ продемонстрували роботу безпілотників на блокпості.

Візит М.Фекля в Україну триватиме до 3 лютого.

Українські Національні Новини

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