Французский госсекретарь М.Фекль прибыл в Мариуполь
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Госсекретарь по вопросам внешней торговли, развития туризма и французских граждан за рубежом Матиас Фекль в сопровождении Посла Франции в Украине Изабеля Дюмон, министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша и городского головы Мариуполя Вадима Бойченко приехал в Мариуполь, передает корреспондент УНН.
Они посетили отремонтированное общежитие вынужденных переселенцев, а затем отправились на четырнадцатый блокпост, находящийся в микрорайоне Восточный, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию на востоке Украины.
М.Фекль выразил обеспокоенность ситуацией и посочувствовал жителям Мариуоля, которые вынуждены жить бок о бок с войной.
Он добавил, что французская сторона сегодня передаст гуманитарную помощь, в частности, передвижную рентгеновскую установку.
Во время их визита наблюдатели ОБСЕ продемонстрировали работу беспилотников на блокпосту.