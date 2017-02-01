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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Французский госсекретарь М.Фекль прибыл в Мариуполь

Французский госсекретарь М.Фекль прибыл в Мариуполь

Киев • УНН

 • 9533 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Госсекретарь по вопросам внешней торговли, развития туризма и французских граждан за рубежом Матиас Фекль в сопровождении Посла Франции в Украине Изабеля Дюмон, министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша и городского головы Мариуполя Вадима Бойченко приехал в Мариуполь, передает корреспондент УНН.

Они посетили отремонтированное общежитие вынужденных переселенцев, а затем отправились на четырнадцатый блокпост, находящийся в микрорайоне Восточный, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию на востоке Украины.

М.Фекль выразил обеспокоенность ситуацией и посочувствовал жителям Мариуоля, которые вынуждены жить бок о бок с войной.

Он добавил, что французская сторона сегодня передаст гуманитарную помощь, в частности, передвижную рентгеновскую установку.

Во время их визита наблюдатели ОБСЕ продемонстрировали работу беспилотников на блокпосту.

Визит М.Фекля в Украину продлится до 3 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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