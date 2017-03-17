Французький актор Жан Рено знявся в українському фільмі "Поліна"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Французький актор Жан Рено взяв участь у зйомках заключних епізодів сімейного фентезі "Поліна" режисера Оліаса Барко, спільного виробництва України, Бельгії та Франції, передає УНН з посиланням на повідомлення кіностудії Film.UA.
Зазначається, що 15 березня в Парижі пройшли дозйомки сімейного фентезі “Поліна” і заключними сценами стали епізоди за участю відомого французького актора Жана Рено.
“Мені було приємно стати частиною "української пригоди“, яким став фільм-фентезі "Поліна“ завдяки моїм друзям — режисерові Оліасу Барко і оператору Тьєррі Арбогасту. І я був радий познайомитися і попрацювати з молодою українською акторкою Поліною Печененко, сором’язливою і тендітною”, — розповів Ж.Рено.
Фільм “Поліна” розповідає про 11-річну дівчинку, яка нічого не знає про своє минуле і долю батьків. Вона живе в будинку зі злою тіткою і двоюрідним братом. Ті таємно планують позбутися дівчинки в її день народження, щоб отримати таємничий спадок — кіностудію. Поліні вдається втекти, і вона вирушає в чарівну подорож на пошуки правди про свою сім’ю.
Оператором постановником картини виступив Тьєррі Арбогаст,("Люсі“, “Леон”, “П’ятий елемент”, “Жанна д’Арк”, “Валеріан і місто тисячі планет”).
Крім Жана Рено у фільмі взяли участь такі відомі актори як Віржіні Ледуайен (“Пляж”, “8 жінок”), Едуар Бер (“Астерікс і Обелікс в Британії”), український силач Василь Вірастюк та білоруська актриса Яна Новикова (“Плем’я”).
Нагадаємо, що зйомки фентезі “Поліна” проходили в Києві на кіностудії FILM.UA, яка стала не просто знімальним майданчиком, а повноцінним героєм історії.
Фільм “Поліна” є копродукцією WILD TRIBE FILMS (Бельгія, Франція) і FILM.UA (Україна), за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Реліз фільму перенесено на 2018 рік. Дистриб’ютором в Україні виступить компанія UFD.
Як повідомляв УНН, стала відома дата виходу в широкий український прокат фільму Оліаса Барко “Поліна”, фантастично-казкової історії для сімейного перегляду з’явиться на екранах 25 травня 2017 року.