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Французский актер Жан Рено снялся в украинском фильме "Полина"

Французский актер Жан Рено снялся в украинском фильме "Полина"

Киев  •  УНН

 • 21696 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Французский актер Жан Рено принял участие в съемках заключительных эпизодов семейного фэнтези "Полина" режиссера Олиаса Барко, совместного производства Украины, Бельгии и Франции, передает УНН со ссылкой на сообщение киностудии Film.UA.

Отмечается, что 15 марта в Париже прошли досъемки семейного фэнтези "Полина" и заключительными сценами стали эпизоды с участием известного французского актера Жана Рено.

"Мне было приятно стать частью "украинского приключения", которым стал фильм-фэнтези "Полина" благодаря моим друзьям - режиссеру Олиасу Барко и оператору Тьерри Арбогасту. И я был рад познакомиться и поработать с молодой украинской актрисой Полиной Печененко, застенчивой и хрупкой", - рассказал Ж.Рено.

Фильм "Полина" рассказывает об 11-летней девочке, которая ничего не знает о своем прошлом и судьбу родителей. Она живет в доме со злой тетей и двоюродным братом. Те тайно планируют избавиться от девочки в ее день рождения, чтобы получить таинственное наследство - киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в волшебное путешествие на поиски правды о своей семье.

Оператором постановщиком картины выступил Тьерри Арбогаст, ( "Люси", "Леон", "Пятый элемент", "Жанна д'Арк", "Валериан и город тысячи планет”).

Кроме Жана Рено в фильме приняли участие такие известные актеры как Виржиня Ледуайен ( "Пляж", "8 женщин"), Эдуард Бэр ("Астерикс и Обеликс в Британии"), Украинский силач Василий Вирастюк и белорусская актриса Яна Новикова ("Племя”).

Напомним, что съемки фэнтези "Полина" проходили в Киеве на киностудии FILM.UA, которая стала не просто съемочной площадкой, а полноценным героем истории.

Фильм "Полина" является копродукцией WILD TRIBE FILMS (Бельгия, Франция) и FILM.UA (Украина) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Релиз фильма перенесен  на 2018 год. Дистрибьютором в Украине выступит компания UFD.

Как сообщал УНН, стала известна дата выхода в широкий украинский прокат фильма Олиаса Барко "Полина", фантастически сказочная история для семейного просмотра появится на экранах 25 мая 2017.

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