Французькі любителі смаколиків затягують паски: ціни в супермаркетах стрімко зростають

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З поправкою на інфляцію витрати домашніх господарств на продукти харчування впали в річному обчисленні на рекордні 10% у квітні до найнижчого рівня з березня 2009 року, як показали дані статистичного агентства INSEE, опубліковані в середу.

Це послідувало за майже 16-відсотковим річним зростанням цін на продовольство — ще одним рекордом — у березні. Ставка знизилася у травні, але лише до 14%.

«Я вибираю найдешевші речі, речі зі знижкою чи непатентовані бренди. Я порівнюю ціни за кілограм або за одиницю товару, чого раніше не робила», — сказала Reuters 38-річна Сандра Хамадуш, мати двох дітей.

Згідно з опитуванням, проведеним 9-10 травня соціологічною компанією Elabe, вісім із десяти французьких споживачів змінили свої звички щодо покупок продуктів харчування в останні місяці.

Близько 55% заявили, що взагалі перестали купувати певні продукти, а 44% перейшли на дешевші продукти, скоротивши, зокрема, м'ясо та рибу.

Ціни на продукти харчування зросли після того, як виробники та роздрібні торговці під час щорічних переговорів у березні домовилися про підвищення цін у середньому на 10% у відповідь на зростання цін на сировину та заробітну плату після вторгнення росії до України.

Міністр фінансів Бруно Ле Мер заявив, що хоча роздрібні торговці обмежували зростання цін, 75 великих виробників продуктів харчування, які виробляють 80% того, що їдять французи, не змогли виконати недавню обіцянку відновити переговори про ціни.

Виробники кажуть, що їм довелося боротися з вищими цінами на енергоносії та підвищенням заробітної плати, але деякі з них, зокрема французька куряча група LDC, за останній рік отримали неймовірний прибуток.

Компанія повідомила агентство Reuters, що зниження витрат на корми призвело до зниження відпускних цін у супермаркетах на 2% цього місяця і що планується подальше зниження.

Під тиском після непопулярного підвищення пенсійного віку уряд президента Еммануеля Макрона прагне того, щоб його бачили у вирішенні повсякденних проблем громадян, насамперед через зростання цін на продукти харчування.

Додамо

Франція не самотня у своєму занепокоєнні: уряди різних країн від Італії до Великої Британії також розглядають виняткові заходи для стримування інфляції цін на продукти харчування.